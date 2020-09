Ein Betonklotz auf einer Straße hat am Samstag einen Unfall verursacht. Laut Polizei hatten bislang unbekannte Täter in der Mannheimer Straße im Bereich des Rewe-Markts den Klotz auf der Fahrbahn abgelegt. Ein Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Hindernis auf. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71840-0 zu melden.