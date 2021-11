[Aktualisiert 11.30 Uhr] Wegen der sich zuspitzenden Pandemielage und der hohen Belastung des Personals haben sich die Ludwigshafener Krankenhäuser (Klinikum, Guter Hirte, St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus) entschlossen, einen Besucherstopp zu verhängen. Im Klinikum, dem mit knapp 1000 Betten und über 3200 Mitarbeitern zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, soll die neue Regelung ab Samstag gelten. Bis dahin gilt 2G-plus. Das heißt: Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Diese Regelung gilt auch für die BG Unfallklinik in Oggersheim. Darüber informierten die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen bei einer Pressekonferenz. Das St. Marien- und Annastiftskrankenhaus will sich dem Besucherstopp im Laufe der nächsten Woche anschließen, sagte Prokurist Jürgen Will gegenüber der RHEINPFALZ. Wann genau das Krankenhaus Zum Guten Hirten den Besucherstopp verhängen wird, steht aktuell noch nicht fest.