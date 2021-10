Nach einer ausgelassenen Party in einer Diskothek im Ludwigshafener Stadtteil Süd sind zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen in einer Zelle gelandet. Der Polizei zufolge wurden die 19 und 29 Jahre alten Männer wegen ihrer starken Alkoholisierung vom Sicherheitsdienst angewiesen, die Disco zu verlassen. Da die beiden Männer dieser Aufforderung jedoch nicht nachkamen, wurde die Polizei verständigt. Auch einen Platzverweis ignorierten sie, weshalb beide „dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt wurden“, so die Polizei.