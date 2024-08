Alkohol wird als Lösungsmittel für Farben gebraucht, aber auch in der Pharma-Industrie kommt er in sehr reiner Form zum Einsatz. Wie der Wunderstoff hergestellt wird und dass sogar eine Erfindung „made in Ludwigshafen“ damit verknüpft ist, haben RHEINPFALZ-Leser bei der sechsten Sommertour bei Berkel AHK erfahren.

Aus und mit Alkohol werden Hustensaft und Reinigungsmittel, Parfüms und Desinfektionsmittel gemacht, Lacke und Lösungsmittel, Grillanzünder und Druckfarben. Oder ganz profan auch