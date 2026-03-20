Was der zuständige Dezernent zu den Vorwürfen gegen zwei Bedienstete der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung sagt: Sie sollen Lokalbetreiber begünstigt haben.

Nachdem zwei Bediensteten der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung Ludwigshafen unter anderem Bestechlichkeit vorgeworfen wird, hat sich jetzt der zuständige Dezernent Andreas Schwarz (SPD) geäußert. „Wir stehen in engem Austausch mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Wir werden nun das Ergebnis des Verfahrens abwarten und dann gegebenenfalls auch arbeitsrechtliche Schritte einleiten, wenn sich die Vorwürfe erhärten sollten“, sagte der Bürgermeister und Stellvertreter von Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) am Freitag auf Anfrage. „Bis dahin gilt für die Mitarbeitenden die Unschuldsvermutung“, so Schwarz. Erste Maßnahmen seien aber bereits ergriffen worden – welche, das wollte der Beigeordnete für Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste nicht verraten. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns in einem laufenden Ermittlungsverfahren darüber hinaus nicht äußern und uns auch nicht an Spekulationen beteiligen werden. Wir vertrauen darauf, dass Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen.“

Büro- und Privaträume durchsucht

Einsatzkräfte der Polizei und mehrere Staatsanwälte haben am Donnerstag Büro- und Privaträume in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis durchsucht. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, gingen längere Ermittlungen gegen die beiden Bediensteten der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung voraus. Den Beschuldigten wird insbesondere Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Strafvereitelung im Amt und Begünstigung vorgeworfen. Sie stehen den weiteren Angaben zufolge im Verdacht, Geld und andere Zuwendungen beziehungsweise Vorteile erhalten zu haben, „um bei der Dienstausübung oder konkreten Verfahren Gaststättenbetreiber zu begünstigen oder von Maßnahmen gegen sie bei Verstößen, insbesondere im Zusammenhang mit Spielautomaten, abzusehen“. Dem Leitenden Oberstaatsanwalt Udo Gehring zufolge sollen die beiden etwa zu Restaurantbesuchen eingeladen worden sein , um illegal aufgestellte Spielautomaten bewusst zu übersehen. Es seien mehrere Hinweise zu den Fällen eingegangen. „Der Verdacht bezieht sich auf mehrere Jahre“, so Gehring. Das gesicherte Beweismaterial werde nun ausgewertet.

Das sagt der OB

OB Klaus Blettner (CDU) erklärte, dass die beiden Mitarbeiter am Donnerstag aus dem laufenden Betrieb der Abteilung genommen und an anderer Stelle der Verwaltung eingesetzt worden seien. „Es gibt keine Vorverurteilung der eigenen Leute. Die Ermittlungen sind in guten rechtsstaatlichen Händen“, sagte er. Es gelte die Unschuldsvermutung, betonte der OB. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, werde das für die beiden Mitarbeiter arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.