Die Freude, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, ist Johanna Amelie bei ihrem Auftritt auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache förmlich ins Gesicht geschrieben. Die junge Singer-Songwriterin aus Berlin hat das Publikum mit ihrer Natürlichkeit und mit sphärischen Liedern, die den Sommer in die Halle geholt haben, verzaubert.

„2019 spielte ich hier beim Weihnachtsmarkt draußen, nun im Sommer drinnen“, stellt Amelie gleich zu Beginn ihres knapp einstündigen Konzerts mit einem Lächeln fest. Der diesjährige Sommer zeigt sich weiterhin von seiner unbeständigen Seite, sodass das Konzert nicht wie geplant draußen über die Sommerbühne gehen konnte. Doch ob draußen oder drinnen, der jungen Multiinstrumentalistin ist es wichtig, nach der Corona-Pause überhaupt wieder vor Publikum auftreten zu können. Den Lockdown hat die Musikerin genutzt, um an neuen Songs zu arbeiten und ihr Album „Beginnings“ zu veröffentlichen, das mit sphärischen Klängen, die mal verspielt, mal aufbrausend daherkommen, verzaubert.

Das Konzert eröffnete sie am Keyboard mit „Being“, einem Song, in dem sie stimmlich in den Höhen sehr zerbrechlich wirkte, aber dennoch mit einer Stärke und Klarheit überzeugte, die das Publikum gefangennahm. Kleine Patzer nahm die Künstlerin mit Humor und bestach mit einer Natürlichkeit, die sich auch in ihren Liedern widerspiegelt.

Zwischen Folk-Tradition und Indie-Lässigkeit

Früher habe sie oft beim Reisen geschrieben, berichtete sie ihren Zuhörern. Am Strand in Portugal habe sie ein Philosophiemagazin gefunden und darin ein Lou Andreas-Salomé gewidmetes Gedicht von Rainer Maria Rilke. Einer Frau, die zu einer Zeit an die Uni ging, in der Frauen das Studieren nicht erlaubt war und die sich als Schriftstellerin einen Namen machte. Amelie wiederum ließ sich von Rilkes Gedicht zu ihrem Song „Hands“ inspirieren, der mit einer Leichtigkeit daherkommt, die einfach gute Laune macht.

Egal, ob sie sich mit einer Loop-Station Klangunterstützung von ihrer abwesenden Band holt oder sich an der Gitarre begleitet, Amelie ist eine Vollblutmusikerin, die ihre tiefgründigen Gedanken in facettenreich vertonten Liedern festhält, die zwischen Folk-Tradition und Indie-Lässigkeit pendeln. Inspirationen für ihre Stücke findet sie überall. Bei ihrem ersten Besuch in Palermo war Amelie so fasziniert von der sizilianischen Stadt, dass sie ihr einen Song gewidmet hat, der direkt für Urlaubsstimmung sorgt.

Für ihr stimmungsvolles Konzert, in dem sie ihre ganze Bandbreite an musikalischen Facetten offenbart hat, wurde Amelie mit lautstarkem Beifall verabschiedet.