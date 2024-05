Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbescheiden, aber sympathisch: In „This Is My Time – Die Show!“ zelebriert Sänger Sasha das eigene Leben und die eigene Karriere. Nun war er im Mannheimer Rosengarten zu Gast.

Ist es nicht ein bisschen viel der selbst zugedachten Ehre oder zumindest ein bisschen sehr früh, im Alter von nur 52 Jahren so ausgebreitet auf die eigenen Erfolge und den Weg dorthin zurückzublicken?