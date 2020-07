An einer Beisetzung dürfen neben Familienangehörigen nun auch wieder Freunde oder Bekannte teilnehmen. Das teilt die Stadtverwaltung mit und verweist dabei aber auch darauf, dass weiterhin Abstandsregeln beachtet werden müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Laut einer entsprechenden Landesverordnung gilt daher auch bei Bestattungen, dass von den Teilnehmern an der Trauerfeier der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. In den Trauerhallen auf den Friedhöfen sollte pro Person eine zehn Quadratmeter große Grundfläche vorgehalten werden. Für die Trauerhallen in Ludwigshafen ergeben sich laut Verwaltung wegen der Platzverhältnisse folgende maximale Teilnehmerzahlen für Trauergemeinden (ohne Geistliche und Trauerredner): Hauptfriedhof 26 Personen, Friesenheim zwölf, Oggersheim 18, Rheingönheim 18, Maudach sieben, Ruchheim zehn, Oppau zwölf, Edigheim sieben und Mundenheim zehn Teilnehmer.

Vor der Beerdigung erfassen die Bestattungsunternehmen zudem die Personalien der Teilnehmer, so dass mögliche Infektionsketten für die Dauer von 21 Tagen nachvollzogen werden können. An den Eingängen zu den Trauerhallen stehen Desinfektionsmittel für die Besucher bereit. Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt nicht gestattet. Der Mindestabstand zwischen den Stühlen beträgt bei Personen, die nicht in einer häuslicher Gemeinschaft leben, mindestens 1,5 Meter. Alle Teilnehmer müssen sitzen. Es dürfen keine Gegenstände entgegengenommen und weitergereicht werden, zählt die Verwaltung weiter auf. Gesangbücher werden in Trauerhallen daher nicht mehr gestellt. Auch die Weihwasserbecken und -behälter bleiben aus Infektionsschutzgründen leer. Die Türen der Trauerhallen dürfen nicht gleichzeitig als Ein-und Ausgänge genutzt werden.

Keine Maskenpflicht am Grab

Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Teilnehmer vorgeschrieben. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Geistliche sowie Trauerredner oder Vorsänger unter Einhaltung eines größeren Abstands. Auf Gesang der Trauergemeinde und Einsatz eines Chors muss bei der Trauerfeier weiter verzichtet werden. Die Orgel sowie Musik vom Band kann gespielt werden. Die Türen der Hallen bleiben geöffnet, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Am Grab müssen bei Einhaltung der Abstandsregelung keine Masken getragen werden. Trauergottesdienste in Kirchen sind unter Beachtung der für Gottesdienste geltenden Regelungen zulässig, so die Stadt.

Während des Corona-Lockdowns waren Trauerfeiern untersagt, nur engste Familienangehörige durften an der Beerdigung teilnehmen. Der Kreis war zeitweise auf fünf Personen begrenzt.