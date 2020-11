Für Sport und Bewegung sollen in Mannheim die Rahmenbedingungen verbessert werden. Um das zu erreichen, arbeitet die Stadt Mannheim an einem Sportentwicklungsplan. Er soll aufzeigen, welche Wünsche die Menschen haben. Auf Grundlage dieser Untersuchungen sollen dann die sportpolitischen Entscheidungen der nächsten Jahre getroffen werden. Dazu benötigt die Stadt die Mithilfe der Bevölkerung. Unter allen Bürgern wurden per Zufall 25.000 Personen im Alter ab zehn Jahren ausgewählt. Diese erhalten in den nächsten Tagen ein Anschreiben, in dem sie gebeten werden, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Je mehr Personen sich an der Aktion beteiligen, heißt es in der Mitteilung der Stadt, um so repräsentativer werde das Ergebnis sein.