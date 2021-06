In der Oggersheimer Markuskirche findet am Sonntag, 9.30 Uhr, ein besonderer Gottesdienst statt. Der Gemeinde wird das neue Presbyterium vorgestellt, das im Januar wegen der Pandemie ohne Gemeinde in der Jakobuskirche eingeführt wurde. Zudem werden die scheidenden Presbyter verabschiedet, die Ehrenpresbyter erhalten ihre Ernennungsurkunde. Wer dabei sein will, muss sich bis Freitag anmelden, da in der Kirche nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen: im Pfarramt 1 unter Telefon 0621/675400 oder per E-Mail an Pfarramt.lu.oggersheim.1@evkirchepfalz.de.