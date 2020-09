Wie beschäftigt man Zootiere? Ende September findet im Zoo Heidelberg ein Workshop exklusiv nur für Erwachsene statt. Am Samstag, 26. September, haben Interessierte die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und Beschäftigung für die tierischen Zoobewohner zu bauen und zu entwickeln. Am Ende werden die Beschäftigungsmaterialen vor Ort einem „tierischen Test“ unterzogen. Zudem erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Thema Tierbeschäftigung und dürfen einigen Bewohnern sogar ganz nahe kommen. Der Workshop findet von 10 bis 13 Uhr statt. Tickets gibt es für 25 Euro (inklusive Eintritt) im Vorverkauf an der Zookasse. Nähere Informationen gibt es im Netz unter

www.zooschule-heidelberg.de