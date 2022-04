Beim Girls’ Day und Boys’ Day am Donnerstag, 28. April, haben Mädchen und Jungs ab der fünften Klasse die Gelegenheit, für ihr Geschlecht eher untypische Berufsbilder kennenzulernen. In verschiedenen Einrichtungen des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung können die Kinder ein Online-Escape-Room-Spiel zum Thema erleben. Dabei werden laut Stadt verschiedene Fähigkeiten von Kombinationsgabe bis hin zu Teamfähigkeit gefordert und gefördert. Außerdem erhalten die Jugendlichen Infos zur Berufsorientierung. Die dafür eingerichteten digitalen Arbeitsplätze stehen von 14 bis 16 Uhr für Mädchen zur Verfügung und von 16 bis 18 Uhr für Jungs. Außerdem können sich interessierte Schüler am 28. April auf www.instagram.com/lu4girls und www.instagram.com/jszpfingstweide über unterschiedliche Berufsbilder informieren. Es ist auch möglich, sich Betriebe in und um Ludwigshafen zu suchen, um an diesem Tag in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern. Unterstützung dabei gibt es im Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide: Telefon 0621 504-2856 oder unter E-Mail gd.bd@ludwigshafen.de melden.