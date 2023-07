Das Ludwigshafener Finanzamt sucht Nachwuchs und lädt daher zu einer Infoveranstaltung ins Finanzamt in der Bayernstraße 39 in Süd ein: Interessenten mit (zukünftigem) Sekundarabschluss I oder Abitur können sich am Donnerstag, 20. Juli, 15 bis 17 Uhr, über die Ausbildung und das duale Studium sowie über den Alltag in der Steuerverwaltung ohne Anmeldung informieren. Man sollte sich bis 16.30 Uhr einfinden. Das duale Studium zum Diplom-Finanzwirt dauert drei Jahre und beginnt jährlich zum 1. Juli. Die Ausbildung zum Finanzwirt dauert zwei Jahre und beginnt jährlich zum 1. Oktober. Der theoretische Unterricht sowie Vorlesungen finden an den entsprechenden Hochschulen im südpfälzischen Edenkoben statt, die praktischen Teile im Finanzamt selbst. Weitere Auskünfte gibt’s im Netz unter https://www.lfst-rlp.de/jobs-karriere.