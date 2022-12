Die Polizeiinspektion Oppau (Friesenheimer Straße 55) lädt am Montag, 19. Dezember, 17 bis 20 Uhr, zu einem Berufsinfoabend ein. Interessierte bekommen nach Angaben der Verantwortlichen Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren bei der Polizei, Einblicke in den Berufsalltag im Wechselschichtdienst, die Möglichkeit die Dienststelle kennenzulernen und mit Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen. Anmeldung per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter Telefon 0621 963-2222.