An einem Informationsabend am Dienstag, 14. Februar, will sich die Berufsbildende Schule (BBS) Technik 1, Franz-Zang-Straße 3-7, vorstellen.

Zugänglich sind ab 19 Uhr das Technische Gymnasium, die Berufsoberschule und die Fachschule. Neben der Möglichkeit zu Gesprächen mit Lehrkräften können Besucher einen Blick in Labors und Fachräume der Schule werfen und sich über weiterführende Abschlüsse informieren.

Das Technische Gymnasium mit dem Schwerpunkt Metall-, Elektro- oder Informationstechnik bietet Schülern mit mittlerer Reife die Möglichkeit, direkt in die elfte Klasse des Gymnasiums einzusteigen und nach drei Jahren das Abitur zu erwerben. Mit der Berufsoberschule Technik und Naturwissenschaften können Erwachsene mit mittlerer Reife und abgeschlossener Berufsausbildung das Fachabitur machen. Mit der Berufsoberschule Technik, Informatik und Naturwissenschaften können Absolventen mit Fachhochschulreife zum Abitur kommen.

Die Fachschule führt nach abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung in den Fachrichtungen Elektro- und Maschinentechnik in Teilzeit und Vollzeit zum Abschluss des „Bachelor Professional in Technik“. Sie wird in den Schwerpunkten Prozessautomatisierung, Maschinenbau und Verfahrenstechnik angeboten.

Noch Fragen?



Weitere Infos unter www.t1.bbslu.de.