Am Mittwoch, 15. Februar, lädt die Berufsbildende Schule (BBS) Technik 2 in der Franz-Zang-Straße 3-7 von 8 bis 13 Uhr erneut zu ihrem Projekttag „Treffpunkt Zukunft – Deine Chancen an unserer Schule“ ein. Vorgestellt werden die Schulformen Berufsfachschule 1 (BF1) und Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Vorträge und Präsentationen, Mitmachaktionen an Stationen in den Klassenräumen, im Testaurant und in den Werkstatträumen sollen vermitteln, welche Möglichkeiten Schüler an der BBS haben.

Das allgemeine BVJ ebnet den Weg zur Berufsreife. An der BBS Technik 2 beinhaltet es auch Sprachklassen und Fördermöglichkeiten für lernschwächere Schüler in einer Inklusionsklasse. Die BF1 kann nach erfolgreichem Besuch und dem Übergang in die BF2 zur Mittleren Reife führen. Der Reiz dieser Schulform liegt insbesondere im Angebot berufsbezogener Fächer und dem praktischen Anteil in den Schwerpunkten Bau-, Elektro-, Fahrzeug-, Farb-, Holz-, Medien- und Metalltechnik.

Am „Treffpunkt Zukunft“ sind auch die Handwerkskammer der Pfalz und die Schulsozialarbeit der BBS anzutreffen. Angesprochen sind gezielt die Abschlussklassen. Die BBS Technik 2 arbeitet eng mit der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit zusammen und kann mit diesen Partnern Jugendlichen Zukunftsperspektiven aufzeigen. Eingeladen sind aber auch Eltern mit ihren Kindern sowie interessierte Betriebe. Für letztere bietet sich der Zeitraum 12 bis 13 Uhr an.

Noch Fragen?



Weitere Infos unter www.t2.bbslu.de oder Telefon 0621-504-4151.