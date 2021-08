Das Berufsberatungsteam der Agentur für Arbeit Ludwigshafen bietet am Dienstag, 24. August, zwischen 14 und 17 Uhr eine Beratung im Hack-Museumsgarten an. Neben den Berufsberatern sind laut Arbeitsagentur unter anderem auch Ansprechpartner der Handwerkskammer, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands und der Bundeswehr dabei. Es geht dabei sowohl um Ausbildungsberufe als auch ums Studium oder Überbrückungsmöglichkeiten. Auch über aktuell offene Ausbildungsstellen wird informiert. Das Angebot richtet sich an interessierte Jugendliche sowie Eltern und Lehrer, die sich über die Themen Berufswahl und Berufsberatung informieren möchten.