Ein ungewöhnliches Konzept in einer ungewöhnlichen (Corona-)Zeit: Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen verlegt ihre Berufsberatung in den Hack-Museumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz. Jugendliche, die noch nicht wissen, welcher Job der richtige für sie ist, können am Mittwoch, 12. August, zwischen 13 und 20 Uhr zur Outdoor-Beratung vorbeikommen.

Überblick über freie Ausbildungsplätze

Neben Berufsberatern sind laut Arbeitsagentur auch Experten der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer dabei. Sie stehen an unterschiedlichen Beratungsinseln für Fragen rund um Ausbildung und Studium bereit – so dass die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden können. Auch, wer für dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz sucht, kann dort laut Arbeitsagentur Hilfe bekommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auch Eltern und Lehrer, die sich über Berufswahl und Berufsberatung informieren möchten, sind eingeladen.