Die digitalen Angebote zur Berufsorientierung bei der BASF in Ludwigshafen gehen weiter. Schüler, die noch nicht genau wissen, welcher Job zu ihnen passt, können dies am Donnerstag, 19. November, 15 Uhr bis 17 Uhr herausfinden – beim virtuellen Berufe-Speed-Dating. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, in Live-Chats mit BASF-Auszubildenden und Experten ins Gespräch zu kommen und die Berufe Mechatronik, Metall- und Elektrotechnik sowie den des Chemikanten kennenzulernen.