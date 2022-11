Roman Bertram bleibt weiter an der Spitze der CDU in Oppau. Die Mitglieder wählten den 60-Jährigen für weitere zwei Jahre zu ihrem Vorsitzenden. Das Wahlergebnis sei nahezu einstimmig gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Bertram führt den Ortsverband seit zwölf Jahren. 100 Prozent Zustimmung erzielte der erst 18-jährige David Caruana bei der Wahl zum Stellvertreter. Als weiterer Vize-Vorsitzender wurde erneut Karl Heinz Berzel gewählt. Der 75-Jährige ist Mitglied des Ortsbeirates und stellvertretender Ortsvorsteher. CDU-Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes unterstrich, dass die Union bei den nächsten Ortsvorsteherwahlen in allen Ortsbezirken Kandidaten ins Rennen schicken werde. Nun gehe es darum, interessante Persönlichkeiten für die Kandidatur für die Wahl zu den Ortsbeiräten und zum Stadtrat zu gewinnen. Als Beisitzer komplettieren den Vorstand: Songül Bechtum, Joannis Chorosis, Marica Kovacic, Kirsten Pehlke, Hans Schäffner, Gabriele Schäffner sowie Dominik Therre. Heinrich Jöckel wurde als Mitgliederbeauftragter bestätigt.