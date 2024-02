Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Hemshof Bernhard Walter getroffen. Der 77-Jährige ist ein „Ureinwohner“ der Pfingstweide und war rund 40 Jahre lang in der Berufsausbildung bei der BASF tätig.

Herr Walter, Sie stammen aus Ludwigshafen?

Nein. Geboren bin ich in Stein bei Nürnberg. Ich bin hierhergekommen, weil mein Vater 1956 in eine Anwaltssozietät in Mannheim