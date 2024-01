Einem 32-jährigen Mann aus Berlin wird vorgeworfen, im September 2018 in einem Zimmer in einer Pension in Ludwigshafen eine Frau vergewaltigt zu haben. Ab Donnerstag, 1. Februar, 9 Uhr, muss sich der Mann deshalb vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Nachdem die Frau sich geweigert habe, sich auszuziehen, soll der Mann sie ins Gesicht geschlagen, sie an den Haaren gezogen, ihre Kleider zerrissen und sie sowie sich selbst entkleidet haben, heißt es in der Anklage. Anschließend soll er gegen ihren Willen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr ausgeübt und anschließend von der noch entblößten Frau mit seinem Mobiltelefon Fotos gemacht haben. Der Angeklagte ist laut Gericht mehrfach (nicht einschlägig) vorbestraft. Zu dem Vorwurf der Vergewaltigung habe er sich bislang nicht geäußert.