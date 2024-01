Es ist seit Langem ein Ärgernis: Autofahrer blockieren den Radweg in der Berliner Straße. Mit ihrem Antrag hat die Fraktion Grünes Forum die Parksünder am Dienstagnachmittag zum Thema im Ortsbeirat Süd gemacht. Doch ihr Vorschlag, das illegale Parken mit Absperrpfosten zu unterbinden, ist laut Stadtverwaltung nicht praktikabel. Denn dazu sei der Abstand zwischen Fahrbahn und Gehweg, rund ein halber Meter, zu gering. Die Nutzung des Radwegs würde durch solche Absperrpfosten behindert. Der Bereich Ruhender Verkehr habe den Ort des Geschehens aber im Auge und überwache diesen regelmäßig und konsequent. 2370 Verwarnungen seien im Vorjahr in der Berliner Straße verhängt, 56 Pkw abgeschleppt worden. In der Bleichstraße habe es 1642 Geldbußen gegeben, 36 Wagen seien abgeschleppt worden. In der Dammstraße gab es 75 Strafzettel, 22 Autos seien abgeschleppt worden, listete die Verwaltung auf.

Zufrieden war der Ortsbeirat damit allerdings nicht. Er bittet die Verwaltung daher erneut darum, weitere Maßnahmen zu prüfen, die das Zuparken des Radwegs verhindern.