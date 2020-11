Die Berliner Straße soll voraussichtlich am Abend des 11. Dezember (ein Freitag) wieder für den Auto- und Straßenbahnverkehr freigegeben werden. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Bis dahin laufen vor Ort noch einige Arbeiten der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Sie sollen vor allem in den Nächten vom 1. auf den 2. Dezember, dem 2. auf den 3. Dezember sowie vom 7. auf den 8. und schließlich 9. Dezember stattfinden. Der Durchgang Berliner Straße ist seit dem Abriss der Hochstraße Süd gesperrt. Seit Anfang November können Fußgänger dort bereits wieder laufen, auch für Radfahrer ist die Strecke schon wieder freigegeben.