Das Resultat ist nicht repräsentativ, aber dennoch aussagekräftig: 102 Menschen haben sich zuletzt an einer Straßenumfrage der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen beteiligt. Gesucht wurden Ideen für die Zukunft des Berliner Platzes. Dort, wo die „Metropol“-Baugrube seit Jahren ein hässliches Bild abgibt, wünschen sich viele einen lebendigen und grünen Treffpunkt für Bürger.

„Beton und Asphalt gibt es in der Stadt schon genug.“ So oder ähnlich äußerten sich zahlreiche Passanten am BI-Infostand in der Bismarckstraße zum Thema „Was soll aus dem ,Loch’ werden? Wir sammeln Ideen für den Berliner Platz“. Von den über 100 Teilnehmern habe sich nur ein Bürger für den Bau des „Metropol“-Hochhauses ausgesprochen, wie die BI berichtet. Alle anderen seien dagegen gewesen.

Aus den Antworten gehe hervor, dass sich eine große Mehrheit einen begrünten Ort der Begegnung, der Kommunikation und Entspannung wünsche. Auch kleinere Gebäude, ein kleines Rathaus, ein Café, eine interkulturelle Halle oder auch Einrichtungen für Musikveranstaltungen könnten sich einige vor Ort vorstellen.

„Dieser Platz ist die Visitenkarte, das Eingangstor unserer Stadt“, sagte ein Ladenbesitzer. „Ein Zentrum von LU, ein Gesicht.“ „Eine Parkanlage, gerade auch für alte Menschen.“ „Viel Grün mit hoher Aufenthaltsqualität.“ „Ein Begegnungsort für Groß und Klein.“ „Ein öffentlicher Platz mit schattigem Spielplatz und Wasserspielen.“ So lauteten der BI zufolge weitere Wünsche. Die Gestaltung sollte barrierefrei sein und auch die Bedürfnisse von Sehbehinderten berücksichtigen.

Die Vorschläge der Befragten zur Gestaltung des Berliner Platzes sollen im Laufe des Mai auf der Homepage der Bürgerinitiative veröffentlich werden (www.bilelu.de).

Seit fast einem Jahr ruht der Betrieb auf der „Metropol“-Baustelle. Nach der Pleite der Projektentwicklungsgesellschaft sucht ein Insolvenzverwalter nun nach Investoren. Er ist zuversichtlich, dass der Hochhauskomplex doch noch gebaut wird.