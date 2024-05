Die Stadtratsfraktion Vernunft und Gerechtigkeit (ehemals Linksfraktion) kritisiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Baudezernent Alexander Thewalt (beide parteilos) wegen der langjährigen Verwahrlosung der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz.

„Wenn die Haltestelle am Berliner Platz Eigentum der Stadt ist“, so fragt Fraktionssprecher Bernhard Wadle-Rohe, „warum ist es dann so kompliziert, die Überdachung wiederherzustellen, und warum verwahrlost die Haltestelle seit 2015?“ Wadle-Rohe bezieht sich in seiner Presseerklärung auf die Vorstellung der neuen Bebauungspläne für den Berliner Platz und auf Erläuterungen des möglichen neuen Investors Hans-Peter Unmüßig zu den Besitzverhältnissen im Hinblick auf das Baugrundstück und die umliegenden Flächen.

Wadle-Rohe beklagt, dass die Haltestelle Berliner Platz seit neun Jahren in einem katastrophalen Zustand sei. Wenn diese Haltestelle im Besitz der Stadt sei, dann bedürfe es einer vertraglichen Vereinbarung mit dem neuen Investor, um die Überdachung wiederherzustellen, fordert die Fraktion Vernunft und Gerechtigkeit. Folglich müsse es im Bebauungsplan ein Überdachungs- oder Überbauungs-Recht geben, auf dessen Grundlage die ehemalige „Tortenschachtel“ die Haltestelle überbauen durfte, wie auf alten Fotos gut zu sehen sei. Der bisherige Bebauungsplan hingegen weise das Gelände als Teil des Baugrundstücks aus, das dem „Metropol“-Investor gehörte. Auch habe es eine vertragliche Verpflichtung gegeben, wonach der alte Investor die Haltestelle nach Abschluss der Bauarbeiten wieder überdachen sollte. Die ehemalige Linksfraktion fordert die Oberbürgermeisterin auf, „die Geheimniskrämerei und das Schwarze-Peter-Spiel um die Haltestelle zu beenden und Ross und Reiter zu nennen, um die herrschende Untätigkeit restlos aufklären“.