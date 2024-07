Im November 2023 hatte die Stadtverwaltung als Pilotprojekt eine Öffnung von Teilen der Fußgängerzone und des Berliner Platzes für Radfahrer in Aussicht gestellt. Zumindest für den Berliner Platz hat sich das vorerst erledigt, wie jetzt eine RHEINPFALZ-Nachfrage ergab. „Bislang sprechen Sicherheitsbedenken dagegen“, erklärt Verkehrsdezernent Andreas Schwarz (SPD). Wegen des Nahverkehrs sowie des andienenden Verkehrs weiterer Fahrzeuge (Taxis) seien die Fußgänger dort nicht so geschützt, wie man es üblicherweise in einer Fußgängerzone erwarten würde. Durch die Öffnung für den Radverkehr entstünden daher zusätzliche Konfliktpunkte. Dazu komme die Baustellensituation im Umfeld des Berliner Platzes. „Deshalb ist die Öffnung des Berliner Platzes für den Radverkehr aktuell nicht machbar“, verdeutlicht der Beigeordnete. Nur mobil mit Schildern sei aktuell die Öffnung für den Radverkehr für die Verbindung Jaegerstraße zum Ludwigsplatz möglich – wegen der Baustellensituation im Zuge von Kanalarbeiten infolge des Rathaus-Abrisses. Die Kanalbaustelle sei vom Bereich Tiefbau genehmigt worden, der auch die damit verbundene Aufstellung der Schilder veranlasst habe, so Schwarz. „Diese Umleitung und Öffnung der Fußgängerzone soll erstmal aufgrund der Baustellensituation so belassen und später angepasst werden.“