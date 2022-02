Eine Polizeistreife hat einen 26-Jährigen am Samstagabend gegen 23.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle am Berliner Platz unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt. Die Beamten stellten nach Polizeiangaben bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei einem Urintest wurde THC nachgewiesen. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er und sein Beifahrer, ein 23-Jähriger aus Mannheim, wurden durchsucht. Der 23-Jährige hatte eine geladene Schreckschusswaffe dabei. Da er nicht im Besitz eines Waffenscheins ist, wurde die Waffe sichergestellt. Dem 26-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt. Den 23-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.