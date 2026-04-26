Drei Unbekannte haben laut Polizei am Samstag gegen 3.50 Uhr im Bereich der Max-Bill-Straße in Süd zwei Heranwachsende angegriffen. Nachdem es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen war, traten und schlugen die drei Täter auf die beiden Kontrahenten ein. Die Schläger sollen zwischen 17 und 19 Jahren alt sein. Einer von ihnen soll kräftig und mit einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen sein. Ein Komplize habe ein Basecap, der zweite ein weißes T-Shirt getragen. Hinweise an die Inspektion 1 unter Telefon 0621 963-24153 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

20-Jähriger muss gefesselt werden

Am Berliner Platz in der Innenstadt sind am Samstag gegen 2.35 Uhr Polizisten von einem 20-Jährigen attackiert worden. Nachdem der Beschuldigte zunächst Maßnahmen der Beamten störte, wurde er kontrolliert. Da er sich weigerte, sich auszuweisen, wurde er durchsucht. Als er sich wehrte, wurde er zu Boden gebracht. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Erst nachdem weitere Kollegen hinzugezogen wurden, konnte der 20-Jährige gefesselt werden. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.