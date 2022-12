Am Rande des Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Platz ist am Donnertagabend ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei sprach ein 59-Jähriger einen 32-Jährigen an, weil dieser sein Auto zugeparkt hatte. Der Jüngere habe hierauf jedoch sehr aufbrausend reagiert und schlug den Beamten zufolge gegen das Fahrzeug des 59-Jährigen. Es folgte ein Wortgefecht im Zuge dessen der 32-Jährige sowie ein Begleiter des Mannes dann völlig unvermittelt auch auf den 59-Jährigen einschlugen, dessen Auto sie blockierten. Als daraufhin die 60-jährige Begleiterin des Opfers die Männer aufforderte, sich zu beruhigen, beleidigte der 32-Jährige sie – und weil er sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht habe beruhigen lassen, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn und seinen Begleiter erwarten jetzt Strafverfahren. Der 59-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.