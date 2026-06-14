Am Berliner Platz ist es am Samstag gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 37-jährigen Männern gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnten die beiden Streithähne von herbeigerufenen Einsatzkräften getrennt werden. Zwischen den Männern sei es zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen, beide hätten dabei leichte Verletzungen erlitten. Den Beamten zufolge wurde gegen die Männer ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie Folge leisteten. Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Strafanzeigen aufgenommen, weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-24150 zu melden.