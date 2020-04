Still ruht die Haltestelle am Berliner Platz? Auch wenn der Knotenpunkt derzeit wegen der Sperrungen unter der Hochstraße nicht von Straßenbahnen angefahren wird, tut sich dort etwas. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nutzt seit Anfang April die Betriebspause, um notwendige Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen zu erledigen, wie eine RNV-Sprecherin mitteilt. Die Arbeiten wurden vorgezogen. „So ersparen wir uns und unseren Fahrgästen spätere Arbeiten im laufenden Betrieb“, sagt die Sprecherin. Wenn vor Ort nicht gerade gewerkelt wird, ist an den blauen Absperrungen (unser Foto) und Veränderungen im Gleisbett zu erkennen, das sich etwas verändert. Die abgenutzten Gleise seien entfernt, aufbereitet und der Untergrund verbessert worden. Derzeit würden die Gleise wieder verlegt und verschweißt. Außerdem werde frisch asphaltiert. Laut RNV sind die Arbeiten voraussichtlich Ende April, spätestens Anfang Mai abgeschlossen.