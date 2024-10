Ein 32-Jähriger ist am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen (Mitte) von einem Unbekannten mit Reizgas besprüht worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer zuvor einem Mann, der obdachlos sein soll, zehn Euro für Essen und Trinken gegeben. Kurz darauf habe der Unbekannte weitere 100 Euro gefordert. Als der 32-Jährige dies ablehnte, sprühte der Mann ihm Reizgas ins Gesicht, heißt es im Bericht. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 40 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Er trug eine helle Sporthose, eine schwarze Schirmmütze und eine schwarze Jacke. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei in Ludwigshafen zu melden.