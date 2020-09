Seit dem frühen Montagmorgen ist der Berliner Platz im Ludwigshafener Stadtzentrum wieder für den Nahverkehr geöffnet. Zehn Monate nach seiner Sperrung können die sechs Straßenbahn- und zehn Buslinien der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) die im Schnitt täglich 40.000 Fahrgäste damit wieder wie gewohnt bedienen. „Das ist ein schönes Gefühl und eine große Erleichterung für die Stadt“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die bereits um 6.07 Uhr eine Straßenbahn in Rheingönheim bestiegen hatte und damit aus dem Süden der Stadt den Berliner Platz ansteuerte. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), der in Heidelberg lebt, nahm eine Bahn von der anderen Rheinseite. Als kleine Entschuldigung für die Belastungen der Vormonate verteilten Stadt und RNV rund 6000 Brezel an die Fahrgäste. Ende November musste der ÖPNV-Knotenpunkt gesperrt werden, weil die Pilzhochstraße als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Mittlerweile ist das marode 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd (B37) zu fast 80 Prozent abgerissen. Mitte Oktober soll der seit 11. Juni laufende Rückbau beendet sein.

RNV investiert fast eine Million Euro

950.000 Euro hat die RNV laut ihrem Sprecher Martin in der Beek in den vergangenen acht Wochen investiert, um 1,3 Kilometer Oberleitungen neu zu montieren, um neun frische Masten zu setzen und das durch die Bauarbeiten an der Brücke etwas beschädigte Gleisbett zu reparieren. „Wie gut die ÖPNV-Infrastruktur hier ist, merkt man erst, wenn sie mal ausfällt“, sagte er im neuen RNV-Aufenthaltsraum am Berliner Platz, der am Montag mit sechs Monaten Verzögerung eingeweiht wurde. „Endlich ist wieder Leben hier“, sagte in der Beeks Kollege aus der RNV-Geschäftsführung, Christian Volz.

100.000 Euro für dritten Pausenraum

In dem neuen Aufenthaltsraum können sich die RNV-Fahrer in ihren Pausen, vor oder nach Schichtbeginn ausruhen und zurückziehen. Er ist Tag und Nacht für das RNV-Personal geöffnet. 100.000 Euro investierte die RNV dafür. 20 RNV-Kollegen haben den etwa 250 Quadratmeter großen Raum mit Küche, Toilette und Ruhezone selbst gestaltet, informierte RNV-Personalchef Steffen Grimm. Es ist der dritte und größte Aufenthaltsraum der RNV, am Marienkrankenhaus in der Ludwigshafener Gartenstadt und in Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) liegen die beiden anderen. Insgesamt 1300 Fahrer beschäftigt das Verkehrsunternehmen für Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Ein Viertel davon sind Frauen, sagte Grimm auf Anfrage.