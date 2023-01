Ein aggressiver und gewalttätiger 28-Jähriger musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen, weil er am Sonntagabend in der Innenstadt Beamte beleidigt hat. Gegen 19.30 Uhr wurde den Ordnungshütern eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz gemeldet. Ein 28-Jähriger und ein 65-Jähriger waren in Streit geraten. Der Grund dafür ist unklar. Im Verlauf des Streits wurde der 65-Jährige von dem 28-jährigen leicht verletzt. Auch durch die alarmierten Polizeikräfte konnte der 28-Jährige nicht beruhigt werden, sodass er gefesselt werden musste. Während des gesamten Einsatzes schrie der Angreifer herum und pöbelte die Polizisten an.