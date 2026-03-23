Eine Aktion zum geplanten neuen Rathaus im „Berliner-Platz-Loch“ („Palatineo“), findet am Dienstag 24. März, 16 bis 18 Uhr, am Berliner Platz statt. Am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr, folgt ein Vortrag mit Diskussion im Blick auf das geplante Stadtquartier „City-West“ im Verdi-Haus, Kaiser-Wilhelm-Straße 7. Das Thema: „Wohnen für Menschen statt für Renditen. Wie könnte es klappen?“ Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen organisiert die Bürgerinitiative „Lebenswertes Ludwigshafen“.