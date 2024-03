Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“, deren Ziel es ist, das Image des zentralen Platzes zu verbessern, verteilt am Donnerstag, 21. März, ab 15 Uhr zum Start ins Frühjahr wieder 1000 Rosen an Passanten. „Wir sind gespannt auf deren Meinungen zu den aktuellen Entwicklungen am Berliner Platz“, sagt Initiative-Sprecher Juergen Hundemer. Die Finanzierung übernimmt die Sparkasse Vorderpfalz. Anlässlich des Weltverbrauchertags (15. März) wird die Initiative durch ihren Partner Verbraucherzentrale Ludwigshafen begleitet und unterstützt. Die bundesweite Kampagne „Pass auf deine Mäuse auf“ stehe im Mittelpunkt der Aufklärungsaktion. So habe sich etwa die Anzahl der Beschwerden zu Fakeshops bei den Verbraucherzentralen im Jahr 2023 fast versechsfacht. Neue Herausforderungen stellten sich auch durch komplizierte Vertragskonstruktionen bei „Buy now, pay later“.

