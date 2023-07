Seine Hilfsbereitschaft ist einem 58-Jährigen in der Nacht auf Freitag teuer zu stehen gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Helfer am Berliner Platz auf einen Streit zwischen einem 48-Jährigen und dessen 42-jähriger Partnerin aufmerksam geworden, in den er schlichtend eingreifen wollte.

Stattdessen schlug der Mann dem Opfer ins Gesicht, sodass dieses zu Boden fiel. Danach trat der 48-Jährige auf den am Boden Liegenden ein, was zu leichten Verletzungen führte. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann flüchtete mit dem Fahrrad, konnte aber kurze Zeit später am Danziger Platz von Polizeibeamten aufgespürt und kontrolliert werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Nach seiner Schilderung sei er attackiert worden und habe sich lediglich verteidigt. Gegen den Mann sind Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie gefährlicher Körperverletzung gestellt worden.