Die Großpalmen sind wieder zurück auf dem Berliner Platz. Am Montag hat ein kleiner Konvoi die vier Pflanzen in ihren Kübeln aus ihrem Winterquartier auf dem Gelände des Wirtschaftsbetriebs der ehemaligen Stadtgärtnerei zurück ins Stadtzentrum gebracht. Dort ergänzen die grünen Schattenspender das bunte Ensemble des Sitzmobiliars. Die in geometrischen Formen gestalteten Sitzmöbel wurden im Vorjahr innerhalb des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ als einladender Aufenthaltsort im öffentlichen Raum platziert, der seitdem von zahlreichen Passanten „immer wieder gerne genutzt wird“, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Das Projekt wurde im Februar 2021 von der Landesregierung ins Leben gerufen, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den Strukturwandel in den Innenstädten zusätzlich beschleunigt haben, zu begegnen. 500.000 Euro flossen nach Ludwigshafen. Transport und Aufbau der Bäume übernahmen Achim Lachowitz, Inhaber der Firma Objektbetreuung Gartenstil-Haustechnik GmbH, und sein Team.