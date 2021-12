„Alle auf die Straße - wie im Osten, so jetzt auch im Westen!“ Unter diesem Motto ist diese Woche vor allem über einen Kanal im Messengerdienst Telegram mobilisiert worden, der sich Freie Pfälzer nennt und offenbar die Bewegung der Freien Sachsen zum Vorbild hat. Aufgerufen zum sogenannten Montagsprotest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde auch in Ludwigshafen und zwar um 18.30 Uhr am Berliner Platz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich dort 20 Personen eingefunden, polizeiliche Maßnahmen habe es keine gegeben. Insgesamt seien im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 14 Ansammlungen mit insgesamt 1450 Personen verzeichnet worden.