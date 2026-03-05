Eine Unbekannte hat am frühen Mittwochabend einer 36-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz (Mitte) ihre Violine samt Tragetasche gestohlen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall um 18.25 Uhr. Zeugen zufolge stieg die Geigendiebin nach der Tat zusammen mit ihren beiden Töchtern in eine Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Rheingönheim ein. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Hinweise.