Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten hält weiter fest an einer Alkoholverbotssatzung in den Sommermonaten für die späten Abend- und Nachtstunden auf dem Berliner Platz und reagiert damit auf die ablehnende Haltung von Liborio Ciccarello. „Wenn der Fraktionsvorsitzende der neuen Stadtratsfraktion ,Vernunft und Gerechtigkeit’ dagegen einwendet, dass dies unverantwortlich sei, muss er sich fragen lassen, wie er das Problem der Lärmbelästigungen auf dem Berliner Platz sonst angehen will. Oder sind ihm die berechtigten Interessen der Anwohner egal“, entgegnet Forum-Specher Raik Dreher. „Wir sind der Auffassung, dass wir als Kommunalpolitiker gewählt wurden, um Probleme zu lösen. Deshalb haben wir für den nächsten Hauptausschuss auch eine entsprechende Alkoholverbotssatzung beantragt.“