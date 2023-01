Ein Brüderpaar aus Limburgerhof ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen auf dem Berliner Platz von mehreren Männern (18 bis 23 Jahre alt) verprügelt worden. Zeugen beobachteten den Angriff von fünf bis sechs Tätern gegen 2.30 Uhr und verständigten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war der 22-Jährige mit seinem 21-jährigen Bruder in Streit geraten, als die Unbekannten auf ihn einschlugen. Als dieser zu Boden ging, wurde auf ihn eingetreten. Der Bruder beugte sich schützend über ihn und wurde ebenfalls getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die leicht verletzten Brüder wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2122.