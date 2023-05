„Schon seit Monaten ist zu beobachten, dass sich die Platzierung des neuen Sitzmobiliars auf dem Berliner Platz gelohnt hat und von vielen Passanten für eine kurze Pause genutzt wird.“ Mit diesen Worten lobt der Sprecher der Initiative „Wir vom Berliner Platz“, Juergen Hundemer, die Aufstellung der Sitzmöbel durch die Marketinggesellschaft Lukom.

„Schon vor mehr als zehn Jahren sind wir angetreten, um das Image des Platzes aufzuwerten und durch gezielte Infos die vielen Passanten auf dem Platz als positive Botschafter einzubinden. Jetzt wird in einem weiteren Schritt umgesetzt, was wir schon vor Jahren angeregt und gefordert haben“, so Hundemer. „Das Aufstellen der Pflanzenkübel auf dem Berliner Platz sehen wir als nächsten Schritt einer freundlichen Gestaltung des Berliner Platzes und begrüßen die Aktion ausdrücklich. Wenn die Finanzierung innerhalb der Projektförderung ,Innenstadt-Impulse’ durch das Land sichergestellt ist, umso besser.“ So könne es weitergehen, und so könne das Umfeld des Berliner Platzes weiter aufgewertet werden.

„Weiter positive Signale setzen“

„Ein Dorn im Auge“ ist der Initiative weiter das gescheiterte „Metropol“-Hochhausprojekt. „Zu der Baulücke muss man allerdings wissen, dass derzeit offensichtlich nur ein erfolgreicher Verkauf an einen Investor durch den Insolvenzverwalter eine mögliche Lösung darstellt“, sagt Hundemer und ergänzt: „Darauf können wir aber nicht warten und deswegen nicht alle Maßnahmen zur Verbesserung des Platzes und des Umfelds zurückstellen.“ Ziele könnten auch in kleinen Schritten erreicht werden.

„Wir halten es für wichtig, weiter positive Signale zu setzen und den mehr als 40.000 Passanten täglich zu zeigen, dass sich Ludwigshafen weiterentwickelt und neue Akzente setzt. Dass es jetzt noch gelungen ist, die neuen Pflanzenkübel umweltfreundlich mit recyceltem Kunststoff anzuschaffen, ist bemerkenswert und verdient unsere volle Anerkennung und Wertschätzung.“ Die Bepflanzung mit bienenfreundlichen Blumen sei ein Schritt hin zu der geforderten Wohlfühloase, bilanziert er.