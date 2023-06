Ein 64-Jähriger ist laut Polizei am Montagnachmittag auf dem Berliner Platz von zwei Frauen und einem Mann angegriffen und mehrfach geschlagen worden. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Ludwigstraße. Ein 30-jähriger Zeuge verfolgte die Täter und wurde von diesen mit Steinen beworfen. Der 64-Jährige und der 30-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Die erste Frau hat blonde Haare, ist schlank, etwa Anfang/Mitte 20 Jahre alt und trug einen langen, dunkelroten Rock. Die zweite Frau, ebenfalls blond, ist kräftig, 30 bis 40 Jahre alt und war mit einem langen, dunklen Rock bekleidet. Der Mann ist dunkelhaarig, hat einen dunklen Bart, ist 35 bis 40 Jahre alt und trug eine zerrissene, schwarze Jacke.

14-Jährige an Haaren gezogen

Bereits am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurde eine 14-Jährige von einer Unbekannten in der Saarlandstraße (Süd) angegriffen. Sie ärgerte ihre ebenfalls 14 Jahre alte Freundin. Scheinbar missverstand die unbekannte Frau dies und fühlte sich beleidigt. Die Angreiferin zog die Jugendliche an den Haaren und drückte sie gegen die Scheibe einer Haltestelle. Danach ging sie in Richtung Wittelsbachstraße weg. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Mitte 20, zirka 1,75 Meter groß und dünn. Sie hat schulterlange, schwarze Haare, die sie zu einem Palmenzopf trug. Sie war bekleidet mit einem hellen Oberteil und schwarz-weißer Hose.

Zeugenhinweise an die Polizei jeweils unter Telefon 0621 963-2122.