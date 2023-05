Ein Polizeibeamter ist am Montagabend gegen 22.10 Uhr am Berliner Platz im Einsatz verletzt worden. Laut Polizeibericht sollte ein 55-Jähriger zunächst von einer Krankenwagenbesatzung untersucht werden, da er mit einer blutenden Kopfwunde am Berliner Platz saß. Als er sich jedoch zunehmend aggressiver verhielt, forderten die Rettungskräfte polizeiliche Unterstützung an. Noch bevor die Beamten die Personalien des Mannes erheben konnten, begann der 55-Jährige, die Polizisten lautstark zu beleidigen und gezielt nach ihnen zu schlagen und sie zu kratzen. Dabei konnte er den Arm eines Beamten ergreifen, der Griff konnte nur unter Einsatz eines Tasers gelöst werden. Der 55-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in die Polizeidienststelle gebracht. Dabei beleidigte und bedrohte er alle eingesetzten Polizeikräfte massiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch den hierfür verständigten Arzt beleidigte der Mann mehrfach. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.