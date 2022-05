Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück und beteiligt sich am Tag der Nachbarn am 20. Mai. „Wie viele Institutionen in der Stadt sind auch wir bei dieser Aktion zur Stärkung der Nachbarschaften dabei“, sagt Juergen Hundemer als Sprecher der Initiative. „Wir nutzen dabei den günstigen Zufall, dass der Tag der Nachbarn auf den Weltbienentag fällt. Wir stellen nicht nur unsere Arbeit für die Nachbarschaft rund um den namensgebenden Innenstadtplatz vor. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb zeigen wir unter dem Motto ,Bienen sind gute Nachbarn’, wie man etwa Balkon und Garten mit Bienentränken und Bepflanzung bienenfreundlich gestalten kann.“

Verteilaktion ab 11.30 Uhr

Damit auch Passanten in ihrem eigenen Zuhause auf Balkon und Garten Bienennahrung bereitstellen können, verschenkt „Wir vom Berliner Platz“ 500 Lavendelstecklinge. „Ich bin sicher, dass sich die Besucher des Berliner Platzes über die kleine Aufmerksamkeit freuen, die uns die Sparkasse mit ihrer Spende ermöglicht“, ergänzt Birgitta Scheib als Vorsitzende des Seniorenrats, der die ehrenamtlichen Helfer für die Verteilaktion stellt. Die Aktion beginnt am Freitag um 11.30 Uhr. Der Tag der Nachbarn ist eine jährliche Aktion der nebenan.de-Stiftung zur Stärkung des Miteinanders.