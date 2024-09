Ein 40-jähriger Mann, der am Freitagabend auf dem Berliner Platz mit einer vierköpfigen Gruppe bestehend aus männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Streit geriet, ist laut Polizei angegriffen worden. Wie die Beamten mitteilen, traten und schlugen die vier Tatverdächtigen gegen 23.20 Uhr auf den 40-Jährigen ein, woraufhin dieser ein Küchenmesser aus seinem mitgeführten Rucksack zog. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger entriss ihm nach Angaben der Polizei das Messer und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der 40-Jährige habe durch den Angriff der Gruppe leichte Verletzungen erlitten. Die teils alkoholisierten Tatverdächtigen wurden laut Mitteilung in Gewahrsam genommen. Die Gruppe erwarte ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.