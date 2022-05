Ein 36-Jähriger, der einer 18-Jährigen am Berliner Platz (Mitte) helfen wollte, ist laut Polizei am späten Sonntag selbst zum Opfer geworden. Die junge Frau war gegen 23.30 Uhr in einen Streit mit einer sechsköpfigen Gruppe im Alter von 16 bis 18 Jahren verwickelt. Als der 36-Jährige sie unterstützen wollte, wurde er von einem Mann aus der Gruppe mit mehreren Schlägen verletzt. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleiter. Der Angreifer trug einen Bart und einen dunkelblauen Jogginganzug der Marke „Adidas“. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.