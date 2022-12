Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Ludwigshafener und zwei jungen Erwachsenen, die laut Polizei am Dienstagabend in der Ludwigstraße begann, ist gegen 18 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz in eine Schlägerei ausgeartet. Den Beamten zufolge schlugen und traten die beiden bislang unbekannten Männer auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden 27-Jährigen ein. Nachdem sie wieder von ihm abließen, entfernten sie sich den Beamten zufolge zu Fuß in Richtung Ludwigstraße. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Täter waren nach Aussagen des Opfers „südländischen Aussehens“ und sind etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer soll zirka 1,70 Meter groß sein und schwarzes, gelocktes Haar haben. Der andere wird als kräftig, mit ebenfalls schwarzem, gelocktem Haar und zirka 1,80 Meter groß beschrieben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.